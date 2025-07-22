KIA зарегистрировала в России сервис по аренде машин по подписке

В России зарегистрирован товарный знак KIA FLEX, принадлежащий южнокорейскому производителю. Этот сервис позволяет брать машины в аренду по подписке, сообщает SHOT .

После того как компания KIA покинула российский рынок, данный сервис официально перестал функционировать. Однако, по информации некоторых дилеров, они продолжали предоставлять автомобили по подписке даже после 2022 года.

Недавно появились признаки возобновления активности: обновились условия работы сервиса и запустились новые акции. Правда, в этот период временно не работало мобильное приложение KIA FLEX.

Регистрация сервиса по аренде автомобилей может означать, что корейский автопроизводитель намеревается всерьез вернуться на российский рынок.