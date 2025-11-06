Караоке на колесах и конфеты: как таксисты развлекают пассажиров в России

В последнее время в Сети набирают вирусную популярность ролики из машин такси, где водители развлекают клиентов караоке-системами, установленными прямо в автомобилях. Один из главных героев таких роликов Артур Срапян рассказал предысторию создания его необычного «караоке на колесах», сообщает «Вечерняя Москва».

Skoda Octavia Срапяна сразу привлекает внимание благодаря своему яркому мерцанию, напоминающему движущийся диско-шар. Водитель любезно приветствует всех пассажиров. Внутри салона потолок сияет разноцветными огнями, интенсивность которых можно контролировать с пульта. Также в салоне находятся четыре микрофона и планшет с огромным выбором песен для исполнения.

Как появилось «караоке на колесах»

«Два года назад под Новый год я решил переодеться в Деда Мороза. У меня была длинная борода, а еще я украсил всю машину внутри и снаружи. Каждому пассажиру я предлагал мандарины и конфеты. Конечно же, за это они должны были прочитать стихотворение. Я видел, что поднимаю людям настроение, и это не могло не радовать», — поделился Срапян.

После того как новогодние праздники закончились, мужчина понял, что просто так возить пассажиров ему будет неинтересно, поэтому установил в салоне караоке. Разного рода светомузыку для своей машины он приобрел на заказ.

Автомобилист рассказал, что начало пути его «караоке на колесах» было положено со стареньким, не самым функциональным микшерным пультом, служившим для сведения и обработки аудио. Судьбоносной для идеи оказалась встреча Срапяна с молодым диджеем, подрабатывающим в рекламной сфере, который однажды оказался пассажиром такси. Он предложил Артуру попробовать в работе свой микшер и рекомендовал завести блог. С этого момента дела резко пошли в гору. Изначально для водителя важен был не только материальный аспект, но и то, что он получал взамен: позитивные эмоции и искренние улыбки от благодарных пассажиров, живое общение.

Как еще водители развлекают пассажиров

В Санкт-Петербурге таксист Руслан Габдуллин решил бороться со всеобщей угрюмостью, превратив свою машину в передвижную сцену. Он развлекает пассажиров песнями собственного сочинения под аккомпанемент укулеле. Прямо во время поездки он импровизирует, создавая куплеты, посвященные клиенту, и в конце маршрута представляет публике свое произведение. Многие, кто воспользовался этой необычной услугой, утверждают, что подобное путешествие действует лучше, чем визит к психотерапевту. Однажды его попутчиком оказался музыкант из группы Пелагеи, и они исполнили дуэт.

А вот таксист из Воронежа удивляет клиентов не вокальными данными, а мастерством иллюзиониста. Завершив поездку, он демонстрирует эффектный фокус с кубиком или другими реквизитами, но никогда не раскрывает секрет трюка. Пассажир может смотреть на представление сколько угодно, но разгадать его должен самостоятельно. Естественно, подобное развлечение отлично поднимает настроение даже самым печальным гостям.

Доброта — вот ответ. Таксистка из Казахстана стала звездой социальных сетей благодаря креативному оформлению своего автомобиля. Салон ее машины густо усеян игрушками и украшен рисунками снаружи. Некоторые пассажиры называют ее автомобиль оазисом комфорта, а саму владелицу — «светлым человеком, на котором держится надежда».

Сладкое для радости. В интернете завирусился ролик, где девушка подтолкнула мужа, работающего таксистом, к идее купить полную коробку конфет для попутчиков, чтобы создавать им хорошее настроение в дороге. И стратегия оказалась очень удачной: пассажиры были в восторге и, конечно же, щедро вознаграждали его позитивными отзывами.

