Как легально ездить с номерами ЕКХ и АМР и не остаться без них

Юрист Полякова: ездить с номерами АМР можно, если они изначально были на авто

Использование номерных серий ЕКХ и АМР возможно только при одном условии — если они изначально были установлены на автомобиль законно и перешли новому владельцу вместе с машиной при официальной перерегистрации, сообщила РИАМО адвокат по уголовным делам, управляющий партнер коллегии адвокатов «Бизнес Лигал Групп» Вероника Полякова.

Ранее Mash сообщил, что в России начали конфисковывать номерные знаки серии АМР вслед за ранее изъятыми ЕКХ. ЕКХ (еду, как хочу) считаются VIP-пропуском на дорогах и ассоциируются с силовиками. Спецсерия АМР была введена в России в 1996 году изначально для транспортных средств высокопоставленных чиновников, чтобы облегчить их идентификацию и обеспечить особые условия проезда.

«На текущий момент единственный легитимный способ — приобрести автомобиль, на котором данные номерные знаки (ЕКХ, АМР) были установлены предыдущим владельцем на законных основаниях и перерегистрированы в установленном порядке. В этом случае номера сохраняются за транспортным средством. Любые иные способы получения этих серий (например, через посредников) несут риск последующего аннулирования», — сказала Полякова.

Она добавила, что юридическая проблема серий ЕКХ (выдававшихся с 1996 года) и АМР заключается в противоречии между их исходным статусом и текущим использованием. Эти номерные знаки изначально были закреплены за государственными органами, включая ФСО, ФСБ и аппарат высших должностных лиц.

«Их использование частными лицами создает правовые риски, поскольку привлекает необоснованное внимание и может ассоциироваться с мнимыми привилегиями на дороге. Основная цель вмешательства — пресечение нарушений ПДД со стороны водителей, которые пытаются использовать данные серии для создания видимости служебного статуса», — рассказала эксперт.

Какие номера следующие?

Полякова отметила, что пока процедура и точные критерии не определены. Однако логика изъятия указывает, что под проверку в первую очередь попадут те серии, которые исторически ассоциируются с государственными силовыми структурами и властью (например, АОО, МОО, ВОО, КОО и т. п.), а не просто любые «красивые» комбинации.

«Изъятие будет нацелено на собственников, которые получили такие номера не по официальному распоряжению ведомства, а иным путем и не являются лицами, имеющими право на их использование», — резюмировала адвокат.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.