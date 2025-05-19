Как изменилась профессия стюардессы за сто лет

Эволюция профессии: что должен знать и уметь современный бортпроводник

Ровно 95 лет назад американка Эллен Черч стала первой в истории стюардессой. До этого роль бортпроводников выполняли вторые пилоты. Инструктор с 25-летним стажем Александра Костя рассказала, что стюардессы — не просто «лица авиакомпании», а ключевые фигуры безопасности на борту, сообщает «Вечерняя Москва».

Безопасность — главное

На высоте 9 тысяч метров бортпроводник отвечает за безопасность — от медпомощи до выявления подозрительных пассажиров.

По словам Костя, суть работы за век почти не изменилась, но в некоторых аспектах стало сложнее.

Кого берут в небо

В России к внешности по-прежнему строгие требования: нет тату и пирсинга, рост — от 160 до 180 см. Однако в мире эти стандарты постепенно смягчаются.

«Сегодня во многих авиакомпаниях разрешают бороды, нестандартные прически. Но есть и экзотика: во Франции следят за обхватом бедер, в Китае — за ровными зубами, маленьким размером обуви, азиатской внешностью», — отметила Александра.

Кроме внешности важны стрессоустойчивость, знание языков и быстрая реакция.

Сервис с выдержкой

Бортпроводник — это и психолог.

«Общество стало более конфликтным, но стюардесса всегда должна быть приветливой. Улыбка — первое, что видят пассажиры», — объяснила Александра.

Жизнь в бизнес-классе

«У нас больше задач: встреча пассажиров, заказ питания, учет предпочтений. Нужно быть стойкой и внимательной. Понимаю, что справилась, когда вижу благодарность в глазах», — поделилась стюардесса бизнес-авиации Анна Дорошенко.