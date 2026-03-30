Кадаков заявил о неизбежном росте платных парковок

Первая платная парковка в России появилась в 2012 году в центре Москвы. С тех пор система распространилась на Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск и другие города. Новые участки регулярно включают в платные зоны.

Максим Кадаков отметил, что процесс во многом неизбежен из-за нехватки мест, особенно в исторических центрах.

«Где финал этого процесса — никто не скажет… В ближайшие годы вся эта история будет развиваться… Другие регионы тоже подтянутся», — сказал эксперт.

По его словам, платная парковка дисциплинирует водителей и наводит порядок на улицах. «Польза, безусловно, есть… порядка становится больше», — пояснил он.

При этом система создает сложности: растут тарифы и штрафы, камеры ошибочно фиксируют нарушения, а оспорить их непросто. «Пока конца и края у этого процесса не видно», — добавил Кадаков.

Эксперт подчеркнул, что в новых микрорайонах часто не хватает парковочных мест, а подземные паркинги стоят дорого. По его мнению, платные парковки необходимы, но правила их работы должны быть едиными и не превращаться в «карательный механизм».

