Юрист Соловьев: контролеры в Мосметро не имеют права смотреть переписки

Сотрудники столичного метрополитена при выборочной проверке телефонов у пассажиров не имеют права смотреть их личные переписки. Об этом заявил в беседе с «Осторожно, Москва» заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

По словам эксперта, контролеры устраивают досмотр в первую очередь для того, чтобы убедиться, что пассажир не провозит ничего запрещенного. Бывают случаи, когда взрывные устройства маскируют под гаджеты, потому главная задача сотрудников подземки — убедиться в том, что именно перевозит человек.

Во время проверки контролеры должны действовать в соответствии с регламентом. По словам юриста, с точки зрения законности никто не имеет права досматривать то, что находится внутри смартфонов и других гаджетов: переписки и т. д.

Ранее отмечалось, что в метро Москвы могут выборочно досматривать телефоны пассажиров посредством включения и проверки их работоспособности. Эта новая мера безопасности, которая применяется в дополнение к уже существующим.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.