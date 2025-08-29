Яндекс Go рекомендовал родителям заранее заказывать такси 1 сентября

Аналитики Яндекс Go предсказывают всплеск поездок с детскими креслами в первый учебный день. По их данным, утром 1 сентября количество заказов такси с детскими удерживающими устройствами может вырасти на 20-25%, поэтому родителям рекомендуют учитывать этот факт и заказывать машину к нужному адресу заблаговременно.

Фото - © пресс-служба Яндекс Go.

В преддверии Дня знаний количество водителей «Яндекс Такси», оснащенных детскими удерживающими устройствами, выросло на 34% по сравнению с прошлым годом. Это особенно важно, учитывая, что с начала 2025 года сервисом было выполнено 48,5 миллионов поездок с детьми.

Пассажиры могут заказать машину для перевозки детей в специальном тарифе «Детский» или добавить опцию «Детское кресло» либо «Свое кресло» в любом другом тарифе.

Несмотря на рост числа подготовленных водителей, 1 сентября может возникнуть дефицит таких автомобилей, поскольку многие водители сами повезут своих детей в школу. Для решения этой проблемы компания вводит традиционное удвоение чаевых в День знаний, что помогает сократить время ожидания такси в часы пик и дополнительно поощрить водителей, работающих в праздничный день. Родителям рекомендуют заказывать машины заранее.

Водители Яндекс Go, обслуживающие маршруты с детьми, проходят специальную подготовку и имеют высокий рейтинг не ниже 4,95. Они владеют навыками установки детских кресел, эффективного взаимодействия с родителями и правильного реагирования на детей в поездке.

В прошлогодней акции пассажиры оставили рекордное количество чаевых — в четыре раза больше обычного дневного показателя. Благодаря системе удвоения, водители получили сумму, превышающую стандартную в восемь раз.