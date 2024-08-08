Ямочный ремонт асфальта проведут в мкр Высотный Подольска по просьбе жителей

Замглавы Подольска Вадим Буров с профильными специалистами и депутатом горсовета Алексеем Стуловым проверил содержание микрорайона Высотный. Комиссия проверила содержание детской игровой площадки вблизи дома № 51 на улице Кирова. Буров дал поручение провести ямочный ремонт внутридворовых дорог, а также привести в надлежащее состояние информационные щиты, сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе проверки выявили несвоевременный покос травы, недостаточно частый вывоз мусора и плохую уборку придомовых территорий.

Все выявленные замечания зафиксировали профильные специалисты и приступили к их устранению.

Ранее жители просили улучшить уборку дворов, подъездов и общественных пространств, вывезти мусор с контейнерных площадок и покосить траву. Требовали принять меры по борьбе с грызунами на улице Высотной, вблизи дома № 15А.

Также поступали жалобы на поросль кустарников между жилым домом и стадионом и ненадлежащее содержание контейнерной площадки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.