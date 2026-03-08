Израиль впервые открыл небо для самолетов на вылет из страны

Впервые после обострившегося конфликта с Ираном Израиль разрешил ограниченный вылет из страны через свои воздушные границы, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аэропорт Бен-Гурион.

8 марта из Бен-Гурион вылетели первые пассажирские самолеты. По данным воздушной гавани, рейсы обслуживаются в ограниченном режиме.

На данный момент вылеты осуществляются национальными авиакомпаниями «Эль-Аль», Israir и Arkia с соблюдением определенных условий. Авиационные регуляторы увеличили допустимое количество пассажиров на одном рейсе со 70 до 100 человек.

Министерство транспорта Израиля ранее предупредило, что гражданам, использующим эти рейсы, необходимо подписать специальное обязательство. В нем они соглашаются не возвращаться в страну в течение минимум 30 дней со дня вылета.

Основной национальный перевозчик «Эль-Аль» временно прекратил продажу новых билетов до 21 марта. Это сделано для первоочередного обеспечения вылета пассажиров, которые приобрели билеты до начала конфликта и не смогли покинуть Израиль.

На сайте авиакомпании также можно приобрести билеты в Москву, отправление с 22 марта. Минимальная стоимость по доступному тарифу — 406 долларов. По актуальному курсу на 8 марта это более 32 тысяч рублей.

