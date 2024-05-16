Изменение тарифов на проезд в общественном транспорте Подмосковья

Стоимость проезда на городском наземном транспорте и железнодорожном транспорте в пригородном сообщении изменится с 20 мая, передает пресс-служба комитета по ценам и тарифам Московской области.

При оплате транспортными картами «Стрелка», «Тройка», а также банковской картой стоимость одной поездки в городском сообщении составит 54 рубля, в пригородном сообщении — 54 рубля плюс 6 — 7 рублей за каждые следующие 2,5 км (с 1 по 10 поездку).

Плата за поездку по единой транспортной карте, банковской карте «учащегося» и «льготной» составит 27 рублей в городском сообщении, с увеличением на 3 — 3,5 рубля за каждые 2,5 км в пригородном сообщении.

Скидка, которая предоставляется пассажирам и зависит от числа накопленных в расчетном периоде поездок по транспортным картам «Стрелка» и «Тройка», не изменится и составит 7-14-21-28-35% от начального тарифа за каждые 10 поездок. Для держателей карты «учащегося» начиная с 36 поездки скидка составит 99%.

Изменение тарифов обеспечит проведение ремонта и технического обслуживания автобусов в соответствии с требованиями, несмотря на рост потребительских цен на горюче-смазочные материалы и содержание парка. Автобусный парк Подмосковья один из самых крупных в Восточной Европе. На территории региона работает свыше 1,9 тыс. маршрутов и порядка 8,5 тыс. единиц общественного транспорта. Для повышения качества поездок пассажиров на маршруты уже вышло 136 новых автобусов, еще более 450 транспортных средств закупят до конца года.

Стоимость проезда в электричках с 20 мая станет дифференцированной: 40 рублей за одну пригородную тарифную зону (или одно пересечение зон) и 34 рубля за каждое дополнительное пересечение тарифных зон.

Стоимость разовой поездки в пределах зоны МЦД «Пригород» при оплате транспортной картой «Тройка» составит 76 рублей (с учетом бесплатной пересадки на метро).

Для пользователей проездными билетами в зоне «Пригород» без лимита поездок цена на проездные на 30 дней составит 3 450 рублей, на 90 дней — 8 850 рублей.

Кроме того, для граждан, постоянно пользующихся пригородным железнодорожным транспортом, предусмотрена возможность использования абонементных проездных билетов, максимальная скидка по которым достигает до 82%.

Новые тарифы позволят сохранить объемы транспортной работы, в том числе по новым диаметральным маршрутам МЦД-3 «Зеленоград — Раменское» и МЦД-4 «Апрелевка — Железнодорожный» и позволит продолжить процесс обновления подвижного состава для повышения качества перевозок.

Всего в Москве и Московской области 10 железнодорожных направлений и Большое кольцо Московской железной дороги, по которым курсируют более 600 пригородных электропоездов, также дополнительно в регионе работает сеть связанных железнодорожных маршрутов, которые, по сути, являются линии наземного метро — Московские центральные диаметры.

Запущены все четыре диаметра: МЦД-1 («Одинцово — Лобня») и МЦД-2 («Нахабино — Подольск»), МЦД-3 («Зеленоград — Раменское») и МЦД-4 («Апрелевка — Железнодорожный»).

В 2023 году завершены строительство/реконструкция 13 ж/д станций. В планах на 2024 год — закончить строительство и реконструкцию восьми объектов пассажирской инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что весной в регионе на линию выйдут 100 больших, современных и комфортабельных автобусов из Китая. Особенно они удобны для междугородних перевозок.

«Поставим их на московские маршруты в 9 муниципалитетов, в их числе: Щелково, Пушкино, Одинцово, Истра, Краснознаменск, Сергиев Посад, Богородский», — заявил Воробьев.