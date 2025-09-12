Изъятые в аэропортах России вещи можно оставить там на хранение

Пассажирам необязательно выкидывать изъятые во время предполетного досмотра вещи. Их можно оставить на хранение в воздушной гавани, рассказал ТАСС член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Если какую-то вещь запретили проносить на борт самолета, нужно подойти к работникам авиационной компании или службе безопасности. У них нужно попросить оставить предмет на складе хранения изъятых во время предполетного досмотра вещей.

Условия хранения вещей зависят от правил аэропорта. Услуга может быть как платной, так и предоставляться безвозмездно.

Машаров перечислил и ряд ограничений на предметы, которые можно оставить в камере хранения.

Например, нельзя сдавать туда животных, птиц, огнестрельное оружие, взрывчатку, запрещенные вещества.