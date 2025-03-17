Из-за прорыва трубы на Полярной улице в Москве ограничили движение
Дептранс: из-за работ ограничено движение на Полярной улицы в Москве
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На участке дублера Полярной улицы рядом с домом 29, строением 6 и до пересечения с Чермянской улицей проводятся ремонтные работы. Там временно ограничили движение, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Автомобилистам советуют ехать через улицу Широкая. Сотрудники дорожного патруля ЦОДД оказывают помощь водителям, приезжающим к месту ведения работ.
Владельцам автомобилей рекомендуют заранее продумывать дорогу.
Ранее сообщалось, что в московском Медведково на улице Полярной произошел прорыв трубы. На улицу вылилась вода с кипятком. Двое людей пострадали.