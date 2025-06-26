Историк ответила, почему «Дорога жизни» считается шедевром логистики

«Дорога жизни» — 30-километровый путь через Ладожское озеро, открывший путь к Большой земле. Кандидат исторических наук, доцент кафедры социологии, психологии управления и истории Государственного университета управления Ирина Щербакова рассказала, почему «Дорогу жизни» называют шедевром логистики, а также кто руководил ее строительством, сообщает MIR24.TV .

Известно, что военный инженер 1-го ранга Василий Монахов тогда был начальником отдела. Строительство ледовой дороги через озеро сосредоточили в Автодорожном отделе Управления тыла Ленинградского фронта. Сам инженер тогда говорил, что сведения о Ладожском озере скудные, поэтому идти приходилось вслепую.

Но времени ждать не было, тогда Монахов привлек к работе несколько ленинградских НИИ и уже 6 ноября представил первый проект дороги. Наработки несколько раз подвергались изменениям, пока его не сочли удовлетворительным. Так, 13 ноября уже был подписан приказ о строительстве, а 14 ноября началась разведка.

В то время на идею о применении буеров смотрели как на авантюру, так как уже наступил век моторов. Тем не менее инженер трезво оценил их возможности и потенциал. Как только толщина льда едва достигала 10 см, в разведку пустили ледовые парусники, так как никакой другой транспорт лед бы не выдержал. Лыжная разведка очень медлительна и могла сорвать план, а буера могли развивать скорость до 80 км/ч.

Тем не менее проект явно нуждался в доработке и требовался квалифицированный специалист. Самый молодой сталинский нарком, затем зампреда Совнаркома Алексей Косыгин был назначен на помощь. Перед отъездом в Ленинград Косыгин успел договориться с председателем исполкома Моссовета Прониным о подготовке для Ленинграда колонны из 40 автобусов и 200 грузовых машин с водителями и ремонтниками и загрузке их продовольствием и запчастями.

«Он условился с Ярославским и Горьковским обкомами партии, что они тоже отправят в Ленинград 260 грузовиков. Нарком путей сообщения обещал срочно доставить к линии фронта людей и машины», — добавил его помощник Анатолий Болдырев.

Так, именно под руководством Косыгина проект был доведен до ума, возник шедевр логистики, не имеющий аналогов. А в феврале 1942 года уже были расчищены трассы, через каждые полтора километра оборудованы съезды, из снега и льда сооружены домики регулировщиков.