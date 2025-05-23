Искусственный интеллект используют на всех площадках «Мосгортранса»

Для того чтобы сделать работу наземного транспорта еще более эффективной, на всех площадках «Мосгортранса» внедрили искусственный интеллект, сообщает пресс-служба Дептранса столицы.

На всех 25 автобусных и электробусных площадках «Мосгортранса» действует система, которая с помощью ИИ автоматически назначает водителей на маршрут. Такой подход улучшил условия труда для более чем 13 тыс. работников.

Кроме того, система помогает оптимально подобрать смену для водителя, учитывая время для работы и отдыха, а также транспорт для выхода на маршрут с учетом пассажиропотока. Благодаря внедрению системы в 2 раза удалось снизить нагрузку на сотрудников, которые планируют выпуск техники на линию.

Еще все водители получили равные условия при выборе маршрутов и рабочих смен.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов назвал внедрение цифровых сервисов в работу транспорта одним из ключевых факторов его развития.

«Благодаря автоматической системе назначения на маршрут время планирования и распределения работы водителей и транспортных средств сократилось до 5 минут. Продолжаем повышать качество обслуживания пассажиров по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — сказал Максим Ликсутов.