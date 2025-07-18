Искусственные неровности отремонтировали на дорогах в 5 округах Подмосковья

«Лежачие полицейские» восстановили на улице Октябрьской в микрорайоне Ожерелье города Каширы, Лихачевском проезде и улице Заводской в Долгопрудном, улице Заречной в деревне Машково г. о. Люберцы, на дороге в деревне Сабанино г. о. Егорьевск, а также на улице Советской в Ногинске и на улице Льва Толстого в деревне Стулово Богородского округа.

Неровности расположены преимущественно у пешеходных переходов, чтобы принудительно снизить скоростной режим вблизи образовательных учреждений и других мест притяжения пешеходов, а также в аварийно-опасных местах, где водители регулярно превышают скорость.

Для поддержания безопасности на региональных дорогах специалисты Мосавтодора регулярно проводят обследование покрытия и всех элементов, влияющих на безопасность: ограждений, светофоров, линий освещения, знаков, искусственных неровностей.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.

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