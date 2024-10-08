Искусственные неровности отремонтировали на 8 дорогах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали поврежденные искусственные дорожные неровности на 8 региональных дорогах в шести округах Московской области. Работы провели в рамках летнего содержания дорожной сети, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Асфальтобетонные и резинокордовые искусственные неровности восстановили на ул. Чкалова в Жуковском, Лихачевском проезде в Долгопрудном, на Рыбхозном шоссе в деревне Дергаево Раменского округа, на дороге в деревне Андреево Павлово-Посадского округа и на дорогах в селе Парфентьево и деревне Подосинки в Коломне. Также ремонт искусственных неровностей провели в Домодедове — на ул. 1-й Вокзальной в микрорайоне Барыбино и на дороге в деревне Житнево.

Искусственные неровности устанавливаются для принудительного снижения скорости на участках, расположенных рядом с социально значимыми объектами, а также в потенциально опасных местах, где водители регулярно превышают скоростной режим, например, на нерегулируемых перекрестках.

Чтобы поддерживать безопасность на дорогах специалисты «Мосавтодора» проводят обследование и плановый ремонт всех элементов, влияющих на безопасность: ограждения, светофоры, линии освещения, знаки и искусственные неровности.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.