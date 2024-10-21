Ищите объезд: на участке Ленинградского шоссе заблокировано движение

сегодня в 12:40

На 26-м километре Ленинградского шоссе затруднено движение после столкновения трех автомобилей. Водителей просят выбирать пути объезда, сообщает московский Дептранс .

На месте автоаварии работают столичные оперативные службы. Причины аварии и прочие детали случившегося выясняются.

В результате массового дорожно-транспортного происшествия на 2 километра затруднено движение в сторону области.

«Выбирайте пути объезда», — говорится в публикации Дептранса.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее арендованная машина улетела в реку напротив «Москва Сити». Авария произошла, когда девушки учились дрифту на каршеринге. После попадания авто в воду у одной из пострадавших начался приступ эпилепсии.

