Ищите объезд: на участке Ленинградского шоссе заблокировано движение
Массовое ДТП затруднило движение на участке Ленинградского шоссе
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На 26-м километре Ленинградского шоссе затруднено движение после столкновения трех автомобилей. Водителей просят выбирать пути объезда, сообщает московский Дептранс.
На месте автоаварии работают столичные оперативные службы. Причины аварии и прочие детали случившегося выясняются.
В результате массового дорожно-транспортного происшествия на 2 километра затруднено движение в сторону области.
«Выбирайте пути объезда», — говорится в публикации Дептранса.
Информации о пострадавших пока не поступало.
Ранее арендованная машина улетела в реку напротив «Москва Сити». Авария произошла, когда девушки учились дрифту на каршеринге. После попадания авто в воду у одной из пострадавших начался приступ эпилепсии.