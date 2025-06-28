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Иран сделал открытым воздушное пространство над еще двумя регионами страны

Иран сделал открытым воздушное пространство для международных перелетов над центральной частью государства и частично над западной. Об этом рассказал представитель министерства дорог и городского развития исламской республики Маджид Ахван, сообщает ТАСС .

Воздушное пространство будет открыто только для международных и транзитных рейсов. Такое решение принял координационный комитет Организации гражданской авиации из соображений безопасности.

На востоке Ирана открыто и внутреннее авиасообщение.

28 июня в исламской республике прошли похороны военных, ученых-ядерщиков и мирных жителей, погибших во время конфликта с Израилем. Были похоронены 60 иранцев.