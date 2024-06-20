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Интервалы движения увеличили на трех маршрутах до Москвы из-за упавших деревьев

В Минтрансе Подмосковья рассказали, что три маршрута до г. Москвы следуют с увеличенным интервалом в связи со сложными погодными условиями, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Из-за упавшего на проезжую часть дерева на проспекте Революции автобусы маршрута № 597 «ЖК Западное Кунцево — Москва (м. Молодежная) следуют с увеличенными интервалом.

Из-за упавшего на проезжую часть дерева в районе липовой аллеи автобусы маршрута № 541«Николо-Урюпино — Москва (м. Тушинская)» следуют с увеличенным интервалом.

Из-за упавшего на проезжую часть дерева в районе остановочного пункта «Горки-2» автобусы маршрута № 121 «Лесные Дали — Москва (м. Молодежная)» следуют с увеличенным интервалом.

Ранее Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.