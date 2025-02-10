Инспекторы ГИБДД выявили 70 нарушителей во время рейда «Такси» в Домодедове

Первый в новом году профилактический рейд провели сотрудники ГАИ по городскому округу Домодедово. Он был направлен на снижение аварийности. В этот раз инспекторы обратили внимание на работу такси, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы проводим на территории городского округа Домодедово такое мероприятие. Я считаю, что оно положительно отразится на дорожной обстановке», — Сергей Кузьмин, начальник домодедовской ГАИ, подполковник полиции.

В рейде участвовали шесть экипажей дорожно-патрульной службы ГАИ и сотрудников технического надзора. Они напомнили водителям о соблюдении правил дорожного движения.

«Добрый день! Я инспектор по пропаганде. Хотела бы вам вручить листовочку с правилами дорожного движения, чтобы вы знали, что нужно быть аккуратным и предельно осторожным. Будьте осторожны на дорогах. Всего вам хорошего», — с такими словами к водителям такси обращался инспектор по пропаганде.

Сотрудники ГАИ и технадзора проверили почти 200 транспортных средств, привлекли к административной ответственности 70 водителей. Такие рейды проходят в городском округе ежемесячно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость работы инспекторов ГИБДД. Он также заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.

Глава региона также отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.