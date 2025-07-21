Инспекторы ГИБДД Солнечногорска усилили контроль за подростками на мотоциклах

Госавтоинспекторы Солнечногорска провели на Пятницком шоссе рейд по выявлению нарушителей среди несовершеннолетних водителей мототранспорта. В профилактическом мероприятии участвовали также инспекторы по делам несовершеннолетних. При проверке выявили подростка — водителя мотоцикла без прав управления. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Несовершеннолетнего и его родителей привлекли к ответственности: на них составили административные протоколы.

«В данном случае составляются протоколы за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления. В отношении родителей составлен материал за передачу транспортного средства лицу, не имеющему права управления», — прокомментировал инспектор ДПС отдельного взвода ДПС Госавтоинспекции ОМВД России по округу Солнечногорск Павел Терентьев.

Транспортное средство задержали и поместили на специализированную стоянку.

«Мотоциклы, квадроциклы, мопеды, скутеры — транспортные средства повышенной опасности. Передвигаться на них без прав управления и шлемов запрещено. Несоблюдение правил дорожного движения создает угрозу для жизни», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Такие проверки Госавтоинспекция организует в округе еженедельно в течение всего летнего периода. Они направлены на снижение количества ДТП с участием несовершеннолетних водителей мототранспорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.