сегодня в 15:02

Импорт машин из Южной Кореи в Россию в январе упал на 11%

РФ в январе уменьшила импорт легковых машин из Южной Кореи на 11% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный анализ данных статистики государства.

Южная Корея продала России машин на 26,3 млн долларов. Годом ранее сумма была больше — 29,7 млн. В месячном выражении обнаружили маленький рост — на 3,5%.

Суммарно южнокорейские фирмы продали легковых автомобилей на 5,7 млрд долларов. 46% экспорта пришлось на рынок США, почти 11% на Канаду и 6% на Великобританию.

Ранее автоэксперт Алексей Иванов заявил, что в ближайшие полгода цены на машины не снизятся. Они либо останутся такими же, либо вырастут.

