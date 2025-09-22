Игры и квесты для детей проходят в рамках месячника «Уступи дорогу поездам!»

Детский месячник «Уступи дорогу поездам!» проходит в России по 30 сентября. В рамках мероприятий для детей и подростков проводят конкурсы, викторины, квесты, интеллектуальные игры, им показывают тематические видеоролики, сообщает пресс-служба Минтранса России.

Месячник проводит ОАО «РЖД» совместно с Главным управлением на транспорте МВД России. Подрастающее поколение учат безопасному поведению на объектах железной дороги.

К работе со школьниками привлекают студентов профильных вузов. Детей водят на экскурсии в музеи железнодорожного транспорта и линейных подразделений МВД России, на детские железные дороги.

Проводится и работа с населением. Людям раздают буклеты, в которых описаны правила поведения на железной дороге. Для взрослых проводят родительские собрания с раздачей памяток, а для учащихся — встречи с сотрудниками РЖД и органов власти.

Администрации школ создают разделы о безопасности на ж/д транспорте на сайтах. С подростками, которые были замечены в интересах к экстремальной деятельности, проводят профилактические беседы. Также специалисты мониторят социальные сети и взаимодействуют с полицией и органами власти.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.