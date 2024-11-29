Ход капремонта моста через реку Молодильня проинспектировали в Истре

Глава г. о. Истра Татьяна Семеновна Витушева осмотрела ход капитального ремонта моста через реку Молодильня в районе деревни Троица. На данный момент готовность объекта составляет 70%. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мост соединяет два населенных пункта — деревни Троица и Гордово. На время его капремонта автомобильное движение через реконструируемую часть перекрыто, а объезд осуществляется через СНТ «Истринские холмы».

Подрядчиком выполнено устройство опор и смонтированы железобетонные пролеты. Сейчас специалисты выполняют монтаж мостового полотна, после чего приступят к асфальтированию, нанесению разметки и установке дорожных знаков.

Реконструкцию моста провели в рекордно короткие сроки — всего за 5 месяцев. Планируется, что полностью все работы будут завершены до конца декабря, и мост будет открыт для движения автомобильного транспорта.

Витушева отмечает также, что в этом году на территории городского округа Истра проводится капитальный ремонт еще одного моста через реку Молодильня, но уже в районе деревни Мансурово. Сейчас там движение автотранспорта организовано по временному мосту, а основной объем работ по реконструкции самого объекта будет проходить в 2025 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.