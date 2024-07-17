Губернатор Подмосковья: жителям нужно рассказывать про ход дорожных работ

Для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор в ходе совещания с руководящим составом правительства области и главами округов.

Ранее губернатор отметил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья. Например, 16 первых километров трассы ЮЛА должны сдать в эксплуатацию в конце 2024 года.