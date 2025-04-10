Губернатор Кузбасса назвал дату закрытия моста для ремонтных работ

Об этом он заявил сегодня во время эфира на стации радио «Маяк».

Стоит отметить, что ранее ремонтные работы на мосту были приостановлены с наступлением зимы. Решение было принято, чтобы водители авто не простаивали несколько часов в пробках. Тогда на одном из выступлений губернатор обещал возобновить работы.

Также глава города Дмитрий Анисимов ранее сообщил о том, что город начал подготовку к повторному перекрытию моста. Середюк уточнил, что строители уже готовы начать ремонт на длинных майских праздниках. По предварительным данным, работы начнутся 10–11 мая.