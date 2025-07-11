График ряда поездов двух направлений МЖД изменится с 12 июля

Расписание некоторых пригородных поездов Казанского и Павелецкого направлений изменится с 12 июля в связи с развитием инфраструктуры на станции Куровская и на перегоне Блокпост 123 км — Пурлово. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Так, технологические «окна» на станции Куровская Казанского направления назначены 12 и 16 июля с 06:40 до 16:40 для укладки новых стрелочных переводов. На период работ будет приостанавливаться движение поездов по одному пути, предназначенному для следования поездов в сторону области. В связи с этим в расписание пригородных электропоездов внесены изменения. В частности, у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, часть составов временно выведена из расписания.

14 июля с 00:20 до 0:20 18 июля на перегоне Блокпост 123 км — Пурлово Павелецкого направления будет проводиться капитальный ремонт железнодорожного пути, на время которого приостановится движение по второму пути. В связи с этим в расписание пригородных электропоездов внесены изменения. В частности, у некоторых из них изменится время отправления и прибытия, а также некоторые поезда проследуют без остановок остановочные пункты Блокпост 123 км и Платформа 121 км в сторону Ожерелья, 4 поезда выведены из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.