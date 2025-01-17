График работы двух автобусных маршрутов в Клину изменится на Крещение

Два автобусных маршрута в Клину будут работать на Крещение до 3:00. В Крещенскую ночь с 18 на 19 января продлят график работы 90 автобусных маршрутов Подмосковья, следующих до мест расположения храмов и мест купания, сообщает пресс-служба администрации округа.

Так, в городском округе Клин региональному перевозчику поручено продлить до 3:00 график работы автобусов № 17 и 18. Они следуют до 2-х организованных в Клину мест Крещенских купаний — № 17 до Демьяновского пруда, № 18 до Советской площади, где будет расположена искусственная купель рядом с Собором Святой Живоначальной Троицы.

Во всех автобусах, задействованных в крещенскую ночь, будет проведен предрейсовый контроль технического состояния.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.