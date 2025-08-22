График поездов на МЦД-1, Савеловском и Белорусском направлениях изменится с 22 августа

В ночи с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье с 23:30 до 5:30 в период с 22 по 24 августа для строительных работ на станции Петровско-Разумовская будет скорректирован график движения пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В это время на 6 часов будет закрываться один из путей от Савеловского вокзала до станции Бескудниково. Поезда будут следовать по другому пути в реверсивном режиме.

На Савеловском направлении: после 21:00 интервалы движения увеличатся до 30 мин, после 23:00 и до окончания движения — до 1 часа, часть поездов дальнего пригорода проследует от/до станции Лобня.

На Белорусском направлении после 21:00 интервалы движения частично увеличатся до 30-40 минут.

На Савеловском и Белорусском направлениях до 7 утра — до 20 минут.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте компании.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — отметил Воробьев.