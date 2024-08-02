График движения пригородных поездов МТППК изменится 10 и 11 августа

В связи с проведением работ по модернизации инфраструктуры железнодорожных путей на участке «Москва — Тверь» 10 и 11 августа 2024 года изменится расписание движения некоторых пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на МТППК.

Часть поездов на участках Москва — Клин, Москва — Зеленоград-Крюково, Москва — Решетниково будет ходить по измененному расписанию, некоторые поезда будут отменены на всем маршруте следования.

С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте МТППК в разделе «Пассажирам». Также найти актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.