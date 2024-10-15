Готовность транспортной развязки на М-1 «Беларусь» в Подмосковье составляет 50%

На трассе М-1 «Беларусь» в Рузском округе продолжается строительство транспортной развязки на пересечении с дорогой А-108 «Московское большое кольцо», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на госкомпанию «Автодор».

Работы по возведению искусственного сооружения развернуты с 84 по 87 км скоростной автомагистрали М-1 «Беларусь» вблизи п. Дорохово.

Участок уже наполовину в асфальте, здесь уложено более 83 тыс. кв. м асфальтобетона. Часть работ на объекте уже полностью завершена. В том числе, переустройство коммуникаций и земляные работы по возведению подходов к путепроводу. Здесь в ближайшее время специалисты приступят к укладке первого слоя асфальтобетона, устройству бортового камня, а также линий искусственного электроосвещения для безопасного движения водителей в темное время суток.

Сейчас дорожники занимаются подготовкой к монтажу балок пролетного строения путепровода на 86 км. Он поможет увеличить пропускную способность обеих трасс за счет разделения транспортных потоков в одном уровне и исключения светофорного регулирования. Это значительно улучшит транспортную доступность территорий, повысит скорость движения автомобилистов, уровень безопасности и комфорта при поездках.

Также проектом предусмотрено возведение на этом участке двух пешеходных переходов — надземного и подземного. На сегодня дорожники построили половину ствола подземного пешеходного перехода на 86 км. Над ним уже устроили проезжую часть и запустили движение автомобильного транспорта. Благодаря новому подземному переходу пешеходы смогут безопасно переходить дорогу.

Кроме того, приступили к строительству надземного пешеходного перехода на 85 км и уже выполнили устройство его опор.

В рамках строительства развязки смонтируют шумозащитные экраны вдоль нескольких населенных пунктов и установят оборудование автоматизированной системы управления дорожным движением. Также специалисты благоустроят территорию, прилегающую к расположенному на 86 км М-1 «Беларусь» памятнику Зое Космодемьянской. Здесь устроят парковочную площадку, тротуары, пешеходные ограждения и обустроят освещение.

Завершение строительства развязки планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.