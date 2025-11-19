Готовность служб к содержанию дорог в зимний период рассмотрели в Ступине

Общегородское еженедельное совещание прошло 18 ноября под руководством главы округа Сергея Мужальских. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Обслуживаемая сеть муниципальных автодорог составляет 1112,32 км. Зимой на уборке и содержании дорожной инфраструктуры будут задействованы 65 единиц техники и 30 дорожных рабочих. Все машины переоборудованы для работы в зимних условиях, рабочие обеспечены необходимым инвентарем», — доложил профильный заместитель главы округа Максим Жуков.

По словам докладчика, заготовлено 15 тысяч тонн противогололедных материалов для обработки дорожного полотна. При выпадении осадков в первую очередь будут обрабатываться магистрали, подъезды к школам и поликлиникам, остановки и тротуары.

Контроль за выходом техники и качеством уборки будет осуществляться в режиме реального времени с помощью цифровых систем СКПДИ и РНИС.

Также на совещании утвердили логистику вывоза снежных масс. Для временного складирования снега определено пять специальных площадок: вблизи деревни Колычево и села Верзилово, на улице Промышленной в городе Ступино, а также на участках у поселка Малино и возле военного городка в поселке Михнево.

Заключены муниципальные контракты на выполнение ямочного ремонта в зимний период для обеспечения транспортной доступности к населенным пунктам. Ямочный ремонт будет выполняться литым асфальтом.

