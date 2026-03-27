Госавтоинспекция провела рейд по безопасности в Домодедове

Профилактическую акцию «Один щелчок спасает жизнь!» провели 26 марта в Домодедове сотрудники Госавтоинспекции совместно с коллегами из второго полка ДПС и казаками-дружинниками. Инспекторы проверили более 50 автомобилей и напомнили водителям о правилах перевозки детей и пользования электросамокатами, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Особое внимание участники рейда уделили акции «Детское кресло». Водителям напомнили, что детские удерживающие устройства — это не формальность, а реальная возможность сохранить жизнь ребенку при ДТП. Юные пассажиры, которые были пристегнуты по правилам, получили светоотражающие подарки.

«Сегодня у нас прошло профилактическое мероприятие, в рамках которого мы проверяли наших несовершеннолетних пассажиров, чтобы они были пристегнуты, ведь безопасность — это самое главное. Будьте внимательны, пристегивайтесь сами и пристегивайте своих детей», — призвала инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Маргарита Джавадова.

Отдельно инспекторы разъяснили требования для пользователей электросамокатов. Они напомнили, что передвигаться следует со скоростью не более 20 км/ч, не создавать помех пешеходам и пересекать проезжую часть только на разрешающий сигнал светофора, предварительно спешившись и убедившись в безопасности.

По итогам проверки сотрудники ГАИ составили административные протоколы в отношении водителей, нарушивших правила перевозки детей и другие требования ПДД.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.