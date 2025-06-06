Городские парковки в Москве будут бесплатными 12, 13 и 14 июня

В Москве паковки будут бесплатными в честь Дня России, они перейдут на такой график работы 12, 13 и 14 июня, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Оставить автомобиль без оплаты на территории мегаполиса можно будет на всех улицах, в том числе бесплатно будут работать зоны с тарифами 380, 450, 600 рублей в час и с динамическим тарифом.

По обычному графику и тарифам продолжат работать только парковки со шлагбаумом.

В дни государственных праздников в Москве действует бесплатная парковка для машин, так как в это время автотрафик снижается. Последний раз оставить авто без оплаты на городских улицах можно было в мае. Следующий госпраздник будет 4 ноября — День народного единства.