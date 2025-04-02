Глухая пробка образовалась из-за неработающего светофора на западе Москвы
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На западе столицы, в районе Кунцево, образовалась глухая пробка из-за неработающего светофора. Об этом сообщает «Осторожно, Москва».
Местные жители жалуются, что наземный общественный транспорт остановок не делает. Дождаться его практически невозможно. До метро проще дойти самостоятельно.
Судя по данным из «Яндекс.Карт», светофор не работает с 08:17. Из-за этого образовались пробки «красного» и «коричневого» цветов (в зависимости от направления движения).
«Светофор не работает, перекресток сомкнулся, все выехали и встали», — сделал пометку к инциденту в «Яндекс.Картах» один из водителей.