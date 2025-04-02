Глухая пробка образовалась из-за неработающего светофора на западе Москвы

сегодня в 09:03

На западе столицы, в районе Кунцево, образовалась глухая пробка из-за неработающего светофора. Об этом сообщает « Осторожно, Москва ».

Местные жители жалуются, что наземный общественный транспорт остановок не делает. Дождаться его практически невозможно. До метро проще дойти самостоятельно.

Судя по данным из «Яндекс.Карт», светофор не работает с 08:17. Из-за этого образовались пробки «красного» и «коричневого» цветов (в зависимости от направления движения).

«Светофор не работает, перекресток сомкнулся, все выехали и встали», — сделал пометку к инциденту в «Яндекс.Картах» один из водителей.