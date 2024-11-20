Глава Одинцовского округа проинспектировал привокзальную площадь в Голицыно

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вместе с инициативными жителями и профильными заместителями осмотрел привокзальную площадь у станции Голицыно. По поводу некачественного содержания территории регулярно поступают обращения. Среди них — ветхое состояние надземного перехода через железнодорожные пути, плохая уборка станции в зимний период. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Обсудили на встрече и облик самого вокзала — в прошлом году здание включили в единый реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации. Однако, объект культурного наследия нуждается в обновлении. В следующем году фасад и внутренние помещения приведут в порядок, в здании выполнят косметический ремонт. Жители обратили внимание на отсутствие достаточного количества мусорных контейнеров около торговых павильонов. Глава округа поручил установить дополнительные урны.

Одна из постоянных сезонных жалоб — плохая уборка снега и наледи на пешеходных мостах. Зимой скользкие ступени представляют опасность жизни и здоровью пешеходов, по таким переходам невозможно подняться людям с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас идут работы по подготовке проекта подземного пешеходного перехода, который объединит две платформы. Также будет установлен лифт.

«Проектную документацию представят на отдельном совещании, которое мы проведем с представителями РЖД. Там же вновь поднимем вопрос уборки — мы ждем от ведомства качественного изменения подхода к содержанию территории», — подчеркнул глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.