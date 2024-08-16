Глава Мытищ Купецкая доложила Андрею Воробьеву о строительстве дорог

Воробьев отметил, что в Мытищах реализуется много государственных программ — от президентских до муниципальных. Существует большой запрос на преобразование транспортной инфраструктуры.

«Дороги — самая чувствительная тема, как и благоустройство, все то, что видят люди, с чем сталкиваются. Расскажите, какие именно программы мы реализуем, и самое главное — как выстроена коммуникация с людьми, всем ли понятно, что будет с Пироговским шоссе, что делаем в самом городе и когда запускаем концессионную дорогу», — обратился Воробьев к Купецкой.

По словам главы городского округа, 65 тыс. жителей ждут готовности двух важных объектов — автодорогу Виноградово — Болтино — Тарасовка (16,1 км) и реконструированный участок Пироговского шоссе (2,1 км). Последний введут в эксплуатацию уже в декабре этого года.

«Сейчас с МТДИ (министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья – ред.) мы разрабатываем транспортное моделирование городского округа. Предусмотрено как минимум 4 новых развязки для разгрузки новых микрорайонов. Но два наших самых главных транспортных объекта — это, конечно, Пироговское шоссе, которое сейчас стоит в реконструкции, и концессионная дорога — трасса к Болтину. Большое количество жителей очень ждут запуска движения. Планируем их открыть к концу года», — рассказала Купецкая.