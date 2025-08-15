Глава Можайского округа проверил ремонт пешеходного моста, соединяющего 2 улицы

сегодня в 17:45

Глава Можайского округа Денис Мордвинцев лично проинспектировал выполнение работ по ремонту пешеходного моста, соединяющего улицы Бородинскую и Советскую. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В настоящее время на объекте уже демонтировали существующий пролет и установили новые монолитные опоры. На данный момент производят частичный демонтаж существующих опор, собирают каркас пешеходного моста и подготавливают его к монтажу. Планируемая дата завершения строительства — 31 августа», - рассказал представитель подрядной организации Артур Тимиргалин.

Необходимость этого ремонта была озвучена в ходе личной встречи Дениса Викторовича с жительницей округа. Тогда же, совместно с представитедями «Единого дорожно-транспортного центра», были определены ключевые задачи для восстановления удобного и безопасного перехода.

Во время сегодняшнего выезда глава оценил текущее состояние конструкции и ход выполнения запланированных работ. Вместе с подрядчиком и жителями были обсуждены график и детали дальнейших этапов ремонта.

«Ремонт инфраструктуры, особенно такой социально значимой, как пешеходные переходы, — одно из ключевых направлений нашей работы», — отметил глава Можайского округа Денис Мордвинцев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.