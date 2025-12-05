Гимнастки Наро-Фоминска завоевали два первых места на международном турнире

Сразу два первых места завоевали воспитанницы наро-фоминской Центральной спортивной школы № 1 на Международном открытом чемпионате Grace Cup, который проходил с 27 ноября по 1 декабря в Алматы (Казахстан). Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В категории мастеров спорта верхнюю ступень пьедестала заняла команда гимнасток, получивших это звание в 2025 году — впервые за одиннадцать лет в Наро-Фоминском округе. Победительницами стали Ксения Божинова, Дарья Грицко, Арина Колесникова, Хадижат Магомедова и Мария Портенко.

По программе кандидатов в мастера спорта победу одержали другие спортсменки из той же школы: Ева Варюхина, Виктория Костикова, Мария Лобова, Александра Никулина и Софья Юрина. На турнире они разделили первое место с командой Казахстана, в составе которой были участницы национальной сборной страны.

Обе команды чемпионок тренирует легендарный педагог округа — Елена Юрьевна Панарина, тренер высшей категории, судья всероссийской категории, человек, имя которого давно стало синонимом наро-фоминской гимнастики.

Везет сильнейшим, — и Елене Юрьевне заслуженную удачу принес родной город. Здесь, в Алматы (бывшей Алма-Ате), она родилась, начала свой спортивный путь, стала чемпионкой Казахстана и жила до переезда в Апрелевку, где в 1999 году начала тренерскую карьеру. С тех пор она работает в одной и той же школе — ныне Центральной спортивной школе № 1, и за это время подготовила 11 мастеров спорта и сотни кандидатов в мастера спорта.

Сегодня рядом с ней трудится дочь — Кристина Панарина, мастер спорта по художественной и эстетической гимнастике, чемпионка мира, победительница международных и всероссийских турниров, хореограф-постановщик и тренер. Вместе они готовят чемпионок, помогают гимнасткам исполнить мечту и приумножают спортивную гордость Наро-Фоминского городского округа.

