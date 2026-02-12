сегодня в 19:17

ГАИ проверила более 50 автомобилей в Домодедово в рамках рейда по детским креслам

В Домодедово сотрудники Госавтоинспекции провели профилактический рейд «Маленький пассажир – большая ответственность», в ходе которого проверили более 50 автомобилей и выявили два нарушения правил перевозки детей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском округе Домодедово прошла профилактическая акция «Маленький пассажир – большая ответственность». Сотрудники Госавтоинспекции останавливали автомобили и проверяли наличие детских удерживающих устройств.

Водителям напоминали о правилах перевозки детей, разъясняли требования законодательства и вручали информационные брошюры с рекомендациями по безопасной перевозке несовершеннолетних. Маленьким пассажирам дарили световозвращающие элементы для одежды и рюкзаков, чтобы повысить их заметность в темное время суток.

Один из водителей отметил, что использование детских кресел напрямую влияет на безопасность ребенка, и пренебрегать правилами недопустимо.

В ходе рейда инспекторы проверили более 50 автомобилей и выявили два случая нарушения правил перевозки детей. В отношении водителей составили административные материалы.

Профилактические мероприятия по контролю за безопасной перевозкой детей в Домодедово будут продолжены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе проживает 1,76 млн детей и программа по обеспечению их безопасности продолжится до 2030 года.

«Детский контингент в Подмосковье составляет 1,761 млн человек и постоянно растет. <…> Президентская программа предполагает комплексную безопасность детей», — отметил Воробьев.