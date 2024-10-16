«Фиолетовая» ветка метро заработала штатно после инцидента с человеком на пути

сегодня в 17:28

Движение на «фиолетовой» ветке метро Москвы ввели в график

Движение на «фиолетовой» ветке метро Москвы ввели в график спустя 18 минут после сбоя. Последний произошел из-за человека, который оказался на пути, сообщает столичный Дептранс .

В 17:08 департамент транспорта предупредил о временном увеличении интервалов движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии.

Спустя 11 минут после сообщения Дептранса начался процесс ввода движения в график после сбоя. В 17:26 «фиолетовая» ветка начала функционировать в штатном режиме.

15 октября в Москве случилась тройная автоавария на Дмитровском шоссе. Из-за ДТП образовался затор. Водителям рекомендовали пользоваться объездными путями, чтобы не усугублять дорожную ситуацию.