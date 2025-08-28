Филевскую линию метро Москвы собираются продлить в Сколково. Следующий участок может проходить через районы Кунцево и Можайский, рассказали ТАСС в пресс-службе Москомархитектуры.

До этого мэр российской столицы говорил, что рассматривается проект возведения линии метро, которая будет проходить вдоль Сколковского шоссе.

В пресс-службе Москомархитектуры отметили, что сейчас проводится предпроектная подготовка трассировки линии и размещения новых станций метро.

Собянин отмечал, что в ближайшие 10 лет в Москве собираются запустить 60 новых станций метро. До 2030 могут возвести 30 станций. Еще столько же откроют в последующие пять лет. Параллельно строят Рублево-Архангельскую, Бирюлевскую и Троицкую линии.