Еще около 8 тысяч человек смогут вернуться из ОАЭ в Россию 8 марта

Минтранс РФ: для перевозки почти 8 тыс человек из ОАЭ в РФ организуют 37 рейсов

8 марта в течение всего дня на 37 рейсах из Объединенных Арабских Эмиратов и Омана в Россию планируется доставить около 8 тысяч пассажиров, об этом сообщили в Минтрансе России .

Организация полетов осуществляется при содействии Министерства транспорта РФ и подконтрольной ему Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, во взаимодействии с авиационными властями государств Ближнего Востока. Все операции выполняются с соблюдением необходимых норм, где ключевым приоритетом является безопасность воздушных перевозок.

За период со 2 по 7 марта включительно в Россию из ближневосточных государств на 181 авиарейсе уже прибыло порядка 37,6 тысячи человек.

Расписание коммерческих перевозок пассажиров действует до 10 марта. В рамках этого графика учитывается переоформление ранее приобретенных билетов. На указанную дату запланирована транспортировка оставшихся граждан. У некоторых авиаперевозчиков, в частности у «Аэрофлота», билеты на рейсы из ОАЭ начали поступать в открытую продажу.

В связи с сохраняющимися ограничениями на использование воздушного пространства в регионе Ближнего Востока, российские авиакомпании приостановили продажу авиабилетов в соответствующие страны по 14 марта включительно. Полеты в Израиль отменены российскими перевозчиками до 20 марта, а рейсы в Бахрейн, Ирак, Иран, Катар и Кувейт в настоящее время не планируются.

Ранее сообщалось, что Израиль впервые открыл небо для перелетов по направлению из страны. 8 марта из Бен-Гурион вылетели первые пассажирские самолеты.

