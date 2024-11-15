Еще на 6 дорогах Подмосковья отремонтировали искусственные неровности

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали поврежденные асфальтобетонные и резинокордовые искусственные дорожные неровности на 6 региональных дорогах в городах и малых населенных пунктах Московской области, сообщает пресс-служба Минтранс Подмосковья.

Ремонтные работы провели на городских улицах: ул. Чкалова в Мытищах, ул. Победы в Дедовске, а также на дорогах в малых населенных пунктах: селе Ям г. о. Домодедово, рабочем поселке Андреевка г. о. Солнечногорска, а также на Фабричном проезде в деревне Пирогово г. о. Мытищи и ул. Железнодорожной в селе Жаворонки Одинцовского округа.

«Искусственные неровности принудительно снижают скорость и успокаивают движение на участках дорог, которые расположены непосредственно рядом с местами притяжения пешеходов: образовательными, медицинскими учреждениями, парками и общественными пространствами. Также искусственные неровности устанавливаются в потенциально опасных местах, где водители регулярно превышают скоростной режим, например, на нерегулируемых перекрестках», — отметили в ведомстве.

Чтобы поддерживать безопасность на дорогах специалисты «Мосавтодора» регулярно проводят обследование и необходимый ремонт элементов, влияющих на безопасность движения: ограждения, светофоры, линии освещения, знаки и искусственные неровности. Все работы контролируются с помощью специализированной системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.