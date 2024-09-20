Энергетики установили быстрые электрозаправки в Реутове и Красногорске

Специалисты «Мособлэнерго» установили в сентябре 2024 года электрозарядные станции мощностью 150 кВт в Реутове и Красногорске для оперативной зарядки электротранспорта. Первые быстрые ЭЗС владельцы электромобилей могут опробовать в Реутове на ул. Ленина, 27, а также в Красногорске на Бульваре Строителей, д. 1. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

Станциями для оперативной зарядки электротранспорта будут обеспечены все городские округа, которые входят в зону ответственности компании. В планах компании — установка в Подмосковье 65 быстрых ЭЗС мощностью 150 кВт. Среднее время заряда от быстрой ЭЗС составляет 20-40 минут. При этом для заряда электромобиля до 80% потребуется около 20 минут.

Мероприятия по монтажу заправок выполняются в рамках реализации распоряжения Правительства РФ об утверждении «Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года».

Помимо скоростных зарядных станций, «Мособлэнерго» в ближайшее время установит еще 20 медленных отдельно стоящих станций для электротранспорта в р. п. Нахабино и городских округах Красногорск, Долгопрудный, Серпухов, Пушкинский, Лыткарино, Мытищи, Клин, Чехов, Павловский Посад, Щелково, Химки. Мощность 22 кВт каждой станции позволяет заряжать электромобиль или любой другой электротранспорт в ночном режиме.

Проект по развитию электрозарядной инфраструктуры реализуется «Мособлэнерго» совместно с правительством Московской области и министерством энергетики региона с 2016 года. За это время на территории 44 городских округов Подмосковья компанией установлено уже 266 ЭЗС.

Чтобы воспользоваться ЭЗС «Мособлэнерго», необходимо установить специальное мобильное приложение PlugMe, доступное на платформах Google Play и App Store. В приложении имеется подробная инструкция по использованию станции, а также номер телефона технической поддержки. Подробная карта действующих ЭЗС размещена на официальном сайте «Мособлэнерго» в разделе «Потребителям» / «Зарядные станции для электромобилей», а также размещена в сервисе Яндекс.Карты.

«Мособлэнерго» устанавливает зарядные станции в Подмосковье также в рамках реализации подпрограммы «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики» Государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы». Выбор места размещения осуществляется компанией совместно с администрациями городских округов и Министерством энергетики Московской области.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.