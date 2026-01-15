Электрички больше часа не ходили на Белорусском направлении в сторону Москвы
Утром 15 января на Белорусском направлении были зафиксированы сбои в движении электричек, следующих в направлении Москвы. В общей сложности задержки составили больше часа, сообщает ТАСС.
Примерно в 10:00 движение пригородных составов было приостановлено. Сначала пассажиров информировали о возможных задержках, затем последовало сообщение об отмене рейсов на неопределенный срок.
«Уважаемые пассажиры, все электропоезда до Москвы задерживаются до неопределенного периода по техническим причинам», — прозвучало объявление на станции Перхушково.
Согласно информации, опубликованной на сайте с расписанием, в 11:00 движение электричек было восстановлено, однако поезда продолжают следовать с опозданием.
