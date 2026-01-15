сегодня в 13:45

Электрички больше часа не ходили на Белорусском направлении в сторону Москвы

Утром 15 января на Белорусском направлении были зафиксированы сбои в движении электричек, следующих в направлении Москвы. В общей сложности задержки составили больше часа, сообщает ТАСС .

Примерно в 10:00 движение пригородных составов было приостановлено. Сначала пассажиров информировали о возможных задержках, затем последовало сообщение об отмене рейсов на неопределенный срок.

«Уважаемые пассажиры, все электропоезда до Москвы задерживаются до неопределенного периода по техническим причинам», — прозвучало объявление на станции Перхушково.

Согласно информации, опубликованной на сайте с расписанием, в 11:00 движение электричек было восстановлено, однако поезда продолжают следовать с опозданием.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.