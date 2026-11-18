Эксперты объяснили, почему такси в снегопад дорожает в несколько раз

В снегопад спрос на такси растет, а свободных машин становится меньше. Агрегаторы включают повышающие коэффициенты, и стоимость поездки может вырасти в 3–5 раз, сообщает MIR24.TV .

В непогоду часть пассажиров оставляет личные машины дома, а некоторые водители такси не выходят на линию из-за риска аварий. Пробки увеличивают время выполнения заказов. Повышенная цена должна привлечь больше водителей и снизить спрос со стороны тех, кто может отложить поездку.

«Но тут есть подвох, который агрегаторы не любят обсуждать: алгоритм оптимизирован под баланс, а не под справедливость. Он находит ту цену, при которой спрос и предложение сходятся, — и эта цена в пиковый момент может быть в 3-5 раз выше обычной», — пояснила кандидат экономических наук Мария Добрина.

По оценке отрасли, реальный доход водителей в снегопад растет лишь на 25–50%, хотя пассажиры платят в 2–3 раза больше. Водители тратят больше времени и топлива, рискуют попасть в аварию. Агрегаторы получают комиссию в процентах от стоимости заказа, поэтому их выручка увеличивается вместе с ценой поездки.

Профессор Российского университета транспорта Надежда Капустина сообщила, что Минтранс готов обсуждать в Госдуме предел наценки в непогоду и при чрезвычайных ситуациях.

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