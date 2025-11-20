Эксперт рассказал, будут ли штрафовать водителей за парковку на газоне зимой

Руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин сообщил, что водителей не штрафуют за парковку на газоне зимой, если место под снегом не различимо, однако штраф возможен при нанесении вреда зеленым насаждениям, сообщает RT .

Ладушкин пояснил, что зимой водителям сложно определить границы газона из-за снега и сугробов. В таких условиях, если водитель не может отличить газон от обычной площадки и припарковал автомобиль на этом месте, штраф ему не грозит.

«Если газон под слоем снега не определить и водитель припарковал там свой автомобиль, за такую парковку его не оштрафуют. Ведь в этом действии нет умысла водителя, да и вреда зеленым насаждениям он не наносит», — рассказал Ладушкин.

Однако ситуация меняется, если водитель буксует на газоне и повреждает почву. В этом случае, по словам эксперта, вред территории очевиден, и государство несет убытки, так как потребуется восстановление участка.

Штрафы за парковку на газоне назначает комитет по благоустройству. В Санкт-Петербурге для физических лиц штраф составляет 3–5 тыс. рублей, в Москве — 5 тыс., в Иркутске — 2–3 тыс. рублей. Кроме того, водителя могут обязать возместить ущерб, который может превышать 100–200 тыс. рублей, если нанесен значительный вред зеленым насаждениям.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.