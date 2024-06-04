Эксперт прокомментировала открытие перехода между метро и МЦД-4 Кутузовская

В Москве появился новый пешеходный переход между станциями метро и МЦД-4 Кутузовская. Его открыл мэр столицы Сергей Собянин вместе с гендиректором ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым и президентом, председателем правления Сбербанка Германом Грефом, сообщается в Telegram-канале градоначальника.

Теперь время на пересадку сократилось в два раза — до 4 минут. За счет этого разгрузится северный вестибюль МЦК. Строительство пешеходной галереи завершило создание крупного московского городского вокзала Кутузовская, где пересекаются три линии рельсового транспорта: метро, МЦК и МЦД-4.

«Рядом также расположена остановка речного электротранспорта — причал „Кутузовский“. Жители города с запуском четвертого диаметра получили новые варианты маршрутов. В сентябре прошлого года появилась прямая и быстрая связь между двумя крупнейшими деловыми кластерами — „Москва-Сити“ и штаб-квартирой Сбера, сейчас эта связь стала еще удобнее», — сказал мэр Москвы.

Архитектор, член Экспертного совета Минстроя России по формированию комфортной городской среды, эксперт Комиссии по жилищной политике Общественного совета при Минстрое России, преподаватель магистратуры ИГСУ РАНХиГС по направлению «Стратегическое управление городом и урбанистика» Евгения Муринец отметила, что территория «Большого сити» активно развивается. В его черте находится не только штаб-квартира Сбера, но и «министерский» кластер самого Сити и прочие крупнейшие организации. Поэтому укрепление транспортного каркаса становится задачей общегородского значения и решается комплексным межотраслевым развитием.

«МЦД-4, связывающий с Сити густонаселенный восток и активно развивающийся юго-запад Московского региона, имеет здесь комфортную связь с МЦК, в свое время существенно разгрузившим традиционную Кольцевую линию, и с голубой веткой, соединяющей Дорогомилово с первым пересадочным контуром. Приятным дополнением в этом узле служит и остановка речного электротранспорта, курсирующего по Москва-реке в черте всего Большого Сити и исторического центра», — прокомментировала Муринец

Также в 2025 году планируется открыть прямой выход к новому офису банка. Более 20 тыс. сотрудников Сбера и посетителей смогут попадать на станцию метро, МЦК или МЦД-4, не выходя на улицу.