Эксперт Попов о новом «Москвиче»: дорого, непонятно и лучше взять «китайца»

Новый «Москвич» с ценой около 3 млн рублей вряд ли найдет спрос, так как у него высокая стоимость, налог за 170 «лошадей» и спорная репутация. Все это делает покупку «поднятием на смех», сообщил РИАМО независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

Ранее СМИ писали, что через две недели после анонса продаж семиместный кроссовер «Москвич 8» так и не начал пользоваться спросом. Состоялась только одна сделка купли-продажи в середине августа. Больше машину никто не приобретал.

«Цена высокая. Она не соответствует тому ожиданию, которое сложилось среди водителей — это я могу точно сказать. Во-первых, там роботизированная коробка, а у наших людей предубеждение. С одной стороны, роботизированная должна прослужить дольше, чем вариатор, но качество сборки этой коробки, вообще качество сервоприводов», — сказал Попов.

По его словам, российские водители пока не имеют накопленного опыта, как ведут себя роботизированные китайское авто, хотя они ставят роботы и на «семерки», и на «восьмерки».

Он добавил, что автомобиль еще непонятен покупателю с точки зрения протекционистской политики.

«Конечно, нельзя задирать так цену. Надо учитывать, что у нас пять недель дефляции, будет снижение ставки рефинансирования — и поэтому задирать так цену — это беспардонно. Да, там 170 „кобыл“. Но, извини меня, но за 3 млн с небольшим хвостом я сейчас выйду в поле и куплю более понятных китайцев, чем это. Я понимаю, что это JAC какой-то, мы собираем крупноузловой сборкой. Это все очень здорово, но не за такие деньги», — высказал мнение автоэксперт.

Попов указал на то, что сейчас китайцы завоевывают отечественный рынок — у них машины равного класса с более понятной ценовой номенклатурой.

«Гораздо больше протекционизма на рынке надо делать, в том числе и тем, что ставить цену, которая будет конкурентна по отношению к тому, что ставят остальные. А такая цена вообще обусловлена чем? Представьте себе: у вас есть возможности оплатить большой транспортный налог, и ты покупаешь себе большой автомобиль, но он называется „Москвич“. Ну, как бы тебя не подняли на смех?» — заключил эксперт.